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رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 09:35 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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بعث الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة جاء فيها:"يسعدنى أن أتقدم إلى فخامتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أسرة جامعة حلوان من النواب والعمداء والعاملين والطلاب بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو التي جاءت تلبيةً لنداء الوطن وكُللت بتفويض المصريين لفخامتكم بتولى المسئولية في فترة عصيبة للعبور بمصر وشعبها إلى بر  الأمان، هذه الثورة التى عَبَّرت عن تلاحم شعب مصر العظيم وجيشه وشرطته ورغبتهم فى النهوض وخوض معركة التنمية والبناء."


و أكد رئيس جامعة حلوان على أن الرئيس السيسي حمل الأمانة فى وقت سادت فيه الفوضى واختلت موازين الاستقرار وتراجع الاقتصاد وكاد الإرهاب الغاشم أن ينشب أظافره البغيضة فى كل ربوعها، تلك الفترة التى عانى فيها المصريون من ويلات الإرهاب،
و قد تصدى فخامته للمهمة بكل عزيمة وحزم ووعد فأوفى، وشهدت الدولة المصرية فى سبع سنوات ما لم تشهده من قبل فى عقود، وتحققت إنجازات كبرى ومشروعات عملاقة فى مختلف المجالات وتغيرت معالم الدولة المصرية وانطلقت قاطرة البناء والتنمية واستعادت مصر مكانتها الإقليمية والإفريقية والدولية.

وأشاد سيادته بما تحقق من إنجازات في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم بالتوازى مع التطوير الشامل للدولة المصرية برؤية ثاقبة واضحة مثمنًا كل الجهود المضنية التى بذلت، وداعيًا لسيادته ولمصرنا الغالية بمزيد من التقدم والنماء.

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