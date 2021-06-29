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قتلى في هجوم مسلح في وسط مالي

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 09:35 ص
هجوم مسلح - أرشيفية
هجوم مسلح - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات في مالي، اليوم الثلاثاء، مقتل 6 مدنيين وإصابة 13 آخرين بجروح، برصاص مسلحين أطلقوا النار عليهم من على متن دراجات نارية.

 

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤول عسكري مالي، قوله: "قرابة الساعة الثالثة من عصر الأحد، كان قرويون من بيتاكا في مديرية دوينتزا عائدين على متن سيارة أجرة إلى قريتهم بعد مشاركتهم في سوق دوينتزا الأسبوعي حين تعرّضوا لهجوم شنه مسلحون مجهولون، هم على الأرجح إرهابيون، كانوا على متن دراجات نارية بالقرب من القرية المذكورة".

 

وأشارت المسؤول العسكري، إلى أن حصيلة الهجوم تبلغ 6 قتلى و13 جريحا، بينهم 5 إصاباتهم خطرة، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.

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