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تعرفي على فوائد الطحينة السائلة للبشرة والشعر

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 09:36 ص
بوابة الفجر
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الطحينة السائلة لها العديد من الفوائد المذهلة للبشرة والشعر، نظرا لاحتوائها على المعادن والألياف والبروتينات والفيتامينات، وتكمن فوائد الطحينة السائلة في التالي:

- تعالج الطحنية السائلة العديد من المشاكل الصحية، خاصة المتعلقة بالعظام وآلام المفاصل.
- تعمل على تعزيز صحة القلب والأوردة والشرايين والدورة الدموية.
- تعتبر قليلة السعرات الحرارية. 
- تقي من السكتات والجلطات القلبية.
- تُنظم مستوى الضغط وتخفف مستوى الكوليسترول في الدم.
- لها تأثير كبير على شفاء البشرة من التوهج، والمشاكل الأخرى التي قد تعاني منها البشرة. 
- غنية بالأحماض الدهنية التي تعمل على تغذية الشعر وتعزيز نموه وتجديد بصيلات الشعر. 
- تساعد على ترطيب فروة الرأس، وتحميه من أشعة الشمس.

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