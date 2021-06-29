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رئيس مياه القناة : وصول المياه لقرية السلام بعد استخراج جذور الأشجار من المواسير الرئيسية

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن وصول مياه الشرب لجميع منازل المواطنين في قرية السلام التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك بعد استخراج جذور الأشجار من مواسير شبكات المياه الرئيسية المؤدية للقرية، والتي كانت تسببت في انسداد المواسير ومنع المياه من الوصول للقرية.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، عندما تلقينا بلاغا من أهالي قرية السلام عن ضعف مياه الشرب بالمنطقة، علي الفور انتقل فنيو وعمال الشركة وتم صيانة جميع المحابس ومراجعة جميع خطوط الشبكات المؤدية للقرية برئاسة وأشراف مباشر من المهندس محمد ماضي رئيس منطقة مياه والصرف الصحي بالقنطرة، وتم اكتشاف انسدد في خط المواسير الرئيسي المؤدي للقرية عن طريق جذور الأشجار، وتم استخراج تلك الجذور وحل المشكلة وتم وصول المياه للمواطنين مرة أخري، مع عمل ربط للشبكة من محطة الكيلو 19، وذلك لزيادة ضغط المياه بالقرية والمناطق المجاورة.

وشدد اللواء عبد الحميد عصمت، علي جميع رؤساء المناطق وفنيو وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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