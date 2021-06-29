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الطالع الفلكى الثّلاثَاء 29/6/2021..الغَرَضْ المَفْقُود!

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 09:43 ص
بوابة الفجر
أحمد يسرى
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*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحُوت.
**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من  15 يونيو - 16 يوليو.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الدّبْرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.

اليوم 22 بَؤونَة قبطى ، 29 حُزَيْرَان رُومى ، 19 ذو القِعدَة ، ميمُون للغاية.

 قال الحكيم المصرى: (هل هناك أمل أن أراها من جديد؟)-دائماً هناك أمل. (إدريس ألبا من فيلم ثور-2011)

*القمر فى الحُوت "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*القمر فى الحُوت يعنى
إضاءة الطريق أمامك للسفر داخل وخارج وطنك بغرض البحث عن لقمة العيش الشريفة ، البحث عن وظيفة جديدة أو إضافيّة ، فالحوت لايجد رزقه من الطعام والزواج إلا فى نهاية رحلته للمحيطات البعيدة الدافئة ، ولأن شرف وعلوّ الزهرة هو برج الحوت فالبحث عن عروسة أوعريس بجدّ واجتهاد تزداد فرصته للنجاح بمشيئة الله تَعَالى . كما أنه وقت مناسب لعثورك على أغراضك المفقودة ، إرتفاع الحَدَسْ/الشفافيّة/الإدراك الأثيرى لتبدأ فى القلق تجاه شخص أو موضوع دون سبب منطقى لكن إرتفاع إنزعاجك النفسى تجاه هذا الشخص أوالموضوع يُجبرك على التمهّل وغالباً ما تصدق حاسّتك السادسة ، هذه الحاسّة تزداد لدى الإناث و خلال حلول القمر فى بُرج الحُوت وأيضاً خلال الأيّام الثلاث الأخيرة من الشهر القمرى العربى ،هذا لايعنى أن تنجرف وراء شعورك بالإرتياح تجاه شخص فتُعطيه الأمان فقط لمجرّد أنك واثق من حاسّتك السادسة والتى لايجب أن تكون بالضرورة صادقة فالتشويش على جهاز الإستقبال العصبى والأثيرى/ريسيفر لديك وارد الحدوث ، تماماً كما يحدث لأجهزة الموبايل أو ريسيفر القنوات الفضائيّة بسبب عوامل تشويش من البيئة كدخولك فى حالة غضب أو شهوة أو جوع تتسبب فى طمس القدرة لحاستك السادسة على الإدراك ، لذا وَجَبَ الحَذَر.
 

*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لا تتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.

برج الثور: عليك أن تقلل من كلامك وتستمع أكثر ممّا تتكلم سواء فى العمل أو الأسرة ، لتعرف قيمة المقولة إشترى ولاتبعشْ.

برج الجوزاء: نيو لوك أو مظهر جديد فريش، ملابس جديدة  وعطور كلها أدوات من شأنها رفع حالتك المعنويّة وشحنك بطاقة جديدة نظيفة للعمل.

برج السّرطان: عليك بالبحث عن كورس تعليمى أو مهنى ترفع به من مستواك الوظيفى، إبدأ من اليوم وحالاً بالبحث عن مراكز تعليميّة تفيد تخصّصك.

برج الأسد: إستعمل الألقاب والألفاظ المُناسبة لوضع مساحة بينك وبين الآخرين لتضمن أنّهم لن يقومو برفع الحواجز، من كَثُرَ مُزَاحُه قَلّت هَيْبَتُه.

برج العذراء: لاتأخذ قراراً تحت حالة غضب أوسعادة فصاحب الحالة العاطفية لا يُفكربموضوعيّة، إنتظرحتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكربهدوء.

برج الميزان: أفكارك المُبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.

برج العقرب: أحدهم قد يطرق بابك طالباً مساعدة مالية لطارئ ، لا تتردد عن تقديم المساعدة فى حدود المعقول ، إن أمكنك.

برج القوس: تحتاج لمساحة حريّة والإبتعاد عن الضوضاء، فى منزلك وحيداً أو وسط أسرتك وأمام فيلم كوميدى، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.

برج الجدى: لاتحجب معلومة عن مُوظف أو لقمة عن جائع أو فرحة عن طفل صغير ، ما قد تعتبره مصروفاً تافهاً قد يكون ثروة لغيرك.

برج الدّلو: عليك إستعمال مهارة إدارة الوقت لإنهاء أكثر من عمل بسلاسة دون لخبطة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.

برج الحوت: الجواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تشعر بها عندما يتم تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو أخلاقه لك، درهم وقاية.

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