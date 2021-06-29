تعرفي على فوائد الرياضة أثناء الرضاعة الطبيعية

هناك العديد من الفوائد التي تجلبها التمارينات الرياضية للأم أثناء فترة الرضاعة الطبيعية، من هذه الفوائد ما يلي:





المزيد من الطاقة:

تؤدي التمارين الرياضية إلى إفراز هرمون الإندروفين والدوبامين والسيروتونين "هرمون السعادة"، وممارسة الرياضة بعد الولادة، تشعرين بزيادة في مستويات الطاقة لديك وشعور أفضل بالرفاهية.





تحسن الحالة المزاجية:

ممارسة الرياضة هي طريقة رائعة للتغلب على الكآبة، ممارسة الرياضة أثناء الرضاعة الطبيعية يحسن المزاج ويقلل من التوتر ويفيد الصحة العقلية.





إنقاص الوزن:

تعزز تمارين ما بعد الولادة فقدان الوزن وتساعدك في الحفاظ على وزن صحي .





يساعدك على النوم جيداً: