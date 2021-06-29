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تعرفي على فوائد الرياضة أثناء الرضاعة الطبيعية

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر
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هناك العديد من الفوائد التي تجلبها التمارينات الرياضية للأم أثناء فترة الرضاعة الطبيعية، من هذه الفوائد ما يلي:

المزيد من الطاقة:
تؤدي التمارين الرياضية إلى إفراز هرمون الإندروفين والدوبامين والسيروتونين "هرمون السعادة"، وممارسة الرياضة بعد الولادة، تشعرين بزيادة في مستويات الطاقة لديك وشعور أفضل بالرفاهية.

تحسن الحالة المزاجية:
ممارسة الرياضة هي طريقة رائعة للتغلب على الكآبة، ممارسة الرياضة أثناء الرضاعة الطبيعية يحسن المزاج ويقلل من التوتر ويفيد الصحة العقلية.

إنقاص الوزن:
تعزز تمارين ما بعد الولادة فقدان الوزن وتساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

يساعدك على النوم جيداً:
تعمل الأنشطة البدنية والتمارين الرياضية على تحسين جودة نومك، وهي صحيحة حتى أثناء الرضاعة الطبيعية .

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