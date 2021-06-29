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متابعة تجهيزات مقر المجلس الإكليريكي لجنوب الصعيد

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 09:47 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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تابع نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف ورئيس المجلس الإكليريكي الإقليمي للوجه القبلي (الصعيد)، اليوم، الحالة التنفيذية لمقر المركز الإكليريكي لإيبارشيات جنوب الصعيد في مدينة أسيوط.

استقبل نيافته ورافقه في التفقد نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط الذي يستضيف مقر المجلس لجنوب الصعيد، بينما يوجد المقر المخصص لإيبارشيات شمال الصعيد في مدينة بني سويف.

واجتمع صاحبا النيافة بعدد من الآباء الكهنة أعضاء المجلس من إيبارشيتي بني سويف وأسيوط، واستعرض نيافة الأنبا غبريال خلال الاجتماع نظام وآليات العمل بالمجلس فيما يتعلق بملفات الأحوال الشخصية وكيفية التعامل مع المشكلات الخاصة بها مؤكدًا على أهمية سرعة حل الملفات العالقة لتخفيف العبء عن أبناء الكنيسة.

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