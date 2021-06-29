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علي الطيب لـ"الفجر الفني" تلقيت ردود أفعال غير عادية ومختلفة على دوري في "خلي بالك من زيزي"

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 09:49 ص
بوابة الفجر
بسمة عادل
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أعرب الفنان علي الطيب عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التي تلقاها على دوره في مسلسل "خلي بالك من زيزي" الذي شارك به في الماراثون الرمضاني الماضي.

وقال علي الطيب في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه سعيد بردود الأفعال التي تلقاها على شخصية "وليد"، فردود الأفعال كانت مختلفة عما حدث معه من قبل، مُضيفًا :"كنا مبسوطين جداً بكم ردود الأفعال التي تلقناها".


وأوضح علي الطيب أنه أستعد للشخصية من خلال قراءة السيناريو ومذاكرة الشخصية بشكل جيد و البحث عن تفاصيلها، وعن طريق جلسات العمل التي جمعته بالمخرج حسام علي كل ذلك ساعده على فهم تفاصيل الشخصية بشكل أكبر .

وأضاف علي الطيب أن من ضمن الأسباب التي دفعته للمشاركة فيه هو أنه ثاني تعاون يجمعه بالمخرج كريم الشناوي وفريق عمل المسلسل، حيث أنه تعاون معهم من قبل، وأيضا طريقة كتابة الورق كانت جيدة، ولأن العمل يناقش موضوع مهم جداً.

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