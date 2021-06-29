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تجنبي هذه الأمور لبشرة أكثر إشراقا
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 09:46 ص
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هناك العديد من الأخطاء الجمالية التي ترتكبها السيدات بحق بشرتهنّ من دون الانتباه إلى النتائج التي قد تظهر، ومن هنا هناك مجموعة من الامور التي يجب تجنبها للحصول على بشرة أكثر إشراقا وهي كالتالي:
تجنبي غسل الوجه بالماء الساخن:
احرصي على تنظيف بشرتكِ فور دخولكِ المنزل، وقومي بغسلها بالمياة المعتدلة، لأنّ المياه الدافئة والباردة تؤدي إلى تهيّج البشرة وخفت إشراقتها.
التقلّب كثيرًا أثناء النوم غير جيد:
التقلّب أثناء النوم يؤدي إلى احتكاك البشرة وتهيّجها، ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد في المدى البعيد، لذا من المفضّل أن تعتمدي على غطاء حريريّ (أو من الساتان) للمخدة، تفاديًا لهذه النتائج.
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