



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021.





أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-6-2021 في مصر بدون مصنعية





أسعار الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 29-6-2021 تسجل 888 إلى 890 جنيه





أسعار الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 29-6-2021 تسجل 814 إلى 816 جنيه





أسعار الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 29-6-2021 تسجل 777 إلى 779 جنيه





أسعار الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 29-6-2021 تسجل 666 إلى 668 جنيه





أسعار الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 29-6-2021 تسجل 518 إلى 519 جنيه





أسعار الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 29-6-2021 تسجل 444 إلى 445 جنيه





أسعار الاونصة تسجل 27,617 إلى 27,688 جنيه





أسعار الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 29-6-2021 تسجل 6,216 إلى 6,232 جنيه





أسعار الكيلو اليوم الثلاثاء 29-6-2021 تسجل 888,000 إلى 890,286 جنيه



