اعتقال 4 إرهابيين فى محافظة الأنبار العراقية

ألقت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على 4 إرهابيين وأحد المعتدين على موظفي الدولة فى الأنبار.

وقد كشفت معلومات استخبارية، عن تواجد 4 إرهابيين فى مناطق الفلوجة والكرمة بالأنبار من المطلوبين للقضاء، وكذلك وجود مذكرة قبض بحق أحد الأشخاص بتهمة الاعتداء على موظفى الدولة.

وكانت قوات الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابيين الأربعة والمعتدى.