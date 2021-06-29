تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 ووقفة عرفات

ينتظر المسلمون في جميع البلدان عيد الأضحى المبارك 2021، حيث يبحثون عن موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 ووقفة عرفات، الذي يفصلنا عنه أياما قليلة، ليقومون بذبح الأضاحي واتمام مناسك الحج.





وتستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية، لقرائها الكرام، موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 ووقفة عرفات في السطور التالية:





موعد عيد الأضحى 2021

وفقا للحسابات الفلكية، يولد هلال شهر ذى الحجة لعام 1442 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران السبت 10 يوليو، وسيكون فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة 17 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى.

وأكدت الحسابات الفلكية أنه يوافق يوم السبت 10 يوليو اليوم التالى ليوم الرؤية، والهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الجمعة 9 يوليو (يوم الرؤية) فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ومن المقرر أن يغرب القمر قبل غروب الشمس فى يوم الرؤية فى مكة المكرمة بـ 16 دقيقة وفى القاهرة بـ 11 دقيقة، وفي باقى محافظات مصر يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين "10 - 15 دقيقة"، كما يغرب في العواصم والمدن العربية والإسلامية قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين "4 - 35 دقيقة",





موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2021

وينتظر المسلمون للاحتفال بمناسبة عيد الأضحى 2021 يوم الثلاثاء الموافق الـ20 من يوليو، حيث يكون السبت 10 يوليو هو المتمم لشهر ذى القعدة 1442 هجريا، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1442 هجريا فلكيا يوم الأحد 11 يوليو، ووقفة عرفات لعام 1442 هجريا فلكيا يوم الاثنين 19 يوليو.