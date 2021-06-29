



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 في البنوك العاملة في مصر.





أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 29-6-2021 في مصر





سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك مصر

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار في المصرف المتحد

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.



