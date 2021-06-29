Advertisements

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 29-6-2021 في الأسواق

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 09:58 ص
بوابة الفجر
Advertisements

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 29-6-2021 في الأسواق

سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء يتراوح بين 31.5 إلى 32 جنيهًا.

سعر كيلو الدواجن البلدي يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا.

سعر الفرخة البلدي إلى 60 جنيهًا.

سعر الفرخة الكاملة نحو 46 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 43 جنيهًا.

سعر كيلو جرام من أجنحة فراخ فريش 24 جنيهًا.

سعر أرانب فريش 85 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من صدور البط حوالي 43 جنيهًا.

سعر كيلو كبد الدجاج اليوم نحو 49 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى 42 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من الوراك إلى 36 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من صدور بالعظم حوالي 46 جنيها.

سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه إلى 81 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش نحو 69 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل عند 55 جنيهًا.

سعر كرتونة بيض بلدي 46.50 جنية

سعر كرتونة بيض أبيض 40.00 جنية

سعر كرتونة بيض أحمر 44.00 جنية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بورصه الدواجن اليوم بورصه الدواجن العمومي بورصه الدواجن اسعار الدواجن اليومً اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن أسعار الفراخ البيضاء اليوم أسعار الدواجن يوم بيوم أسعار الدواجن اليوم

أخبار تهمك

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يفاوض أسوان لخطف نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

خبطتين في الراس|"آبي أحمد" يلملم أشلائه في تيجراي ومصر تصفعه بتنسيق ناري مع الخرطوم

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يصدم المنتخب الأولمبي بسبب أفشة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

منذ حوالي 8 ساعات

كايزر تشيفز يصدم الأهلي بشأن موعد النهائي

منذ حوالي 4 ساعات

قرارت نارية من شوقي غريب حول ضم لاعبي الأهلي ومحمد صلاح

منذ ساعة و 15 دقيقة

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

منذ 35 دقيقة

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يبلغ موسيماني بقرار جديد بشأن بواليا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

10:04 م

قرارت نارية من شوقي غريب حول ضم لاعبي الأهلي ومحمد صلاح

08:59 ص

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

09:39 ص

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

08:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة