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أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 29-6-2021 في الأسواق

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 10:02 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 29-6-2021 في الأسواق

سعر الكيلو الكندوز اليوم الثلاثاء 29 يونيو بين 120-140 جنيها

أسعار اللحم المفروم اليوم الثلاثاء 29 يونيو تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو 

سعر كيلو كباب الحلة اليوم الثلاثاء 29 يونيو بين 130-145 جنيها 

أسعار كيلو الاستيك والبفتيك اليوم الثلاثاء 29 يونيو 130-150 جنيها 

أسعار كيلو عرق التربيانكو اليوم الثلاثاء 29 يونيو تتراوح بين 140-160 جنيها 

أسعار الكبدة الكندوز اليوم الثلاثاء 29 يونيو بين 130-150 جنيها

أسعار الموزة الكندوز اليوم الثلاثاء 29 يونيو 130-150 جنيها للكيلو

سعر كيلو السجق البلدى اليوم الثلاثاء 29 يونيو بين 120-130 جنيها

أسعار الكلاوي والقلب اليوم الثلاثاء 29 يونيو 120-130 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الضأن اليوم الثلاثاء 29 يونيو بين 130-150 جنيها

سعر الكبدة الضأن اليوم الثلاثاء 29 يونيو 130-150 جنيها

سعر اللحوم الجملي اليوم الثلاثاء 29 يونيو بين 100-120 جنيها للكيلو

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