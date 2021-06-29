ننشر لكم في السطور التالية، خطوات الاستعلام وموعد دفع فاتورة التليفون الأرضي الجديدة، التي من المقرر إصدارها يوم 15 يوليو المقبل، وتبدأ الشركة في تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لمدة شهر ينتهى يوم 14 أغسطس المقبل.





فاتورة التليفون الأرضي شهر إبريل

قبل الاستعلام عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي الجديدة المقرر سدادها من يوم 15 من الشهر المقبل، يمكنك التأكد من سداد فاتورة التليفون الأرضي السابقة عن شهر إبريل عبر موقع الشركة.





رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون فور صدورها عن طريق الاتصال برقم دليل التليفونات 140 من التليفون الأرضي.



