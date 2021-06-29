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"لو عايز تسافر".. تعرف على اماكن تلقي لقاح كورونا المعتمدة

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 10:07 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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يبحث الكثيرون ممن يرغبون في السفر للخارج مصر عن اماكن تلقي لقاح كورونا بعد اعتبارها شرط أساسي لدخول عدد كبير من الدول، وسنستعرض لكم مراكز لقاح كورونا للمسافرين إلى العمل بالخارج، وذلك في السطور التالية:-

اماكن تلقي اللقاح كورونا للمسافرين خارج مصر 

قسم ثان مدينة نصر

قسم الساحل

قسم الخليفة

قسم التجمع الخامس

قسم الزاوية الحمراء

قسم مصر القديمة

قسم الجيزة

مركز كرداسة

قسم الحوامدية

مركز أطفيح

مركز العياط

قسم بولاق الدكرور

مركز البدرشين

مركز أوسيم

مركز الصف

قسم ثان المنتزة

قسم سيدى جابر

قسم الجمرك

قسم أول العامرية

قسم الدخيلة

قسم ثان بنها

مركز كفر شكر

قسم العبور

قسم الخانكة

قسم الخصوص

قسم ثان شبرا الخيمة

مركز شبين القناطر

مركز طوخ

مركز القناطر الخيرية

قسم قليوب

قسم دمنهور

قسم كفر الدوار

مركز ايتاى البارود

مركز بدر مركز رشيد

مركز أبو المطامير

مركز كوم حمادة

مركز المحمودية

مركز ادكو

قسم ثالث المحلة الكبرى

مركز سمنود

مركز زفتى

مركز قطور

مركز كفر الزيات

مركز بسيون

قسم شبين الكوم

مركز السادات

مركز الباجور

مركز شبين

مركز أشمون

قسم أول الزقازيق

مركز الحسينية

مركز منيا القمح

مركز الزقازيق

مركز ديرب نجم

مركز فاقوس

مركز طبى العاشر 46

مكتب صحة ثان المنصورة

مكتب صحة ميت غمرمكتب صحة الجمالية

مكتب صحة بلقاس

مكتب صحة السنبلاوين

مكتب صحة دكرنس وحدة طب اسرة قولونجيل 

مكتب صحة اول المنصورة

قسم أول كفر الشيخ

قسم دسوق

مركز مطوبس

مركز فوه

مركز قلين

مركز سيدى سالم

قسم أول دمياط

مركز الزرقا

قسم مدينة دمياط الجديدة

قسم الشرق

قسم أول الإسماعيلية

مركز القصاصين الجديدة إدارة شرطه ميناء السويس (قسم ميناء السويس سابقا )

مركز يوسف الصديق

 مركز سنورس

مركز اطسابندر الفيوم

قسم بنى سويف

مركز الفشن

مركز ببا

قسم ملوى

مركز مغاغة

قسم أول أسيوط

مركز القوصية

مركز أبو تيج

مركز سوهاج

مركز طهطا

مركز جرجا

مركز البلينا

مركز أخميم

قسم قـنا

مركز قوص

مركز نجع حمادى

قسم الأقصر قسم الأقصر

مركز الزينية

مركز إسنا

مركز أرمنت

مركز القرنة

مركز اسوان

قسم أول أسوان

مركز كوم أمبو

مركز إدفو

قسم الحمام

قسم الضبعة

قسم مرسى مطروح

قسم سيوة

قسم ثان الغــردقة

قسم رأس غارب

قسم ســفاجا 

قسم القصير شرم الشيخ

قسم رأس سدر

قسم الطور

قسم نويبع

قسم أول العريش بئر العبد

قسم الخارجة

مركز الداخلة

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لقاح كورونا كورونا فيروس كورونا اماكن تلقي لقاح كورونا

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