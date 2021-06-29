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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 29-6-2021 في الأسواق

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 29-6-2021 في الأسواق

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 29-6-2021 في الأسواق

الطماطم تترواح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
البطاطس تترواح بين 2 إلى 4 جنيهات.
البصل يتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
الكوسة تترواح بين 3 إلى 5 جنيهات.
الفاصولياء تتراوح من 4 إلى 5 جنيهات.
الباذنجان البلدي يتراوح من 1.5 إلى 2.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
الخيار البلدي يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
الملوخية تتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 29-6-2021 في الأسواق

البرتقال الصيفي يتراوح 2 إلى 4 جنيهات.
الليمون البلدي يتراوح من 6 إلى 16 جنيها.
العنب البناتي يتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
التفاح المصري يتراوح من 5 إلى 10 جنيهات.
الكانتالوب يتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
والمانجو البلدي تراوحت بين 8 و12 جنيها.

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