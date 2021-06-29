



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 29-6-2021.





مواعيد مباريات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 29-6-2021





إنجلترا X ألمانيا – 6 مساءً - beIN Sports HD 2 Max





السويد X أوكرانيا – 9 مساءً - beIN Sports HD 1 Max



