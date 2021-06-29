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مواعيد مباريات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 29-6-2021
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 10:11 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 29-6-2021.
مواعيد مباريات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 29-6-2021
إنجلترا X ألمانيا – 6 مساءً - beIN Sports HD 2 Max
السويد X أوكرانيا – 9 مساءً - beIN Sports HD 1 Max
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