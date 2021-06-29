مستشار الرئيس: مصر في مرحلة انتقالية لفيروس لكورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا في مصر انتهت، موضحًا أن أعداد الإصابات والوفيات تتناقص لكنها مازالت موجودة، مشيرًا إلى أننا الآن نحن في مرحلة استرخاء عملي، ونستغل هذه الفرصة لتوفير الدعم الذي تحتاجه أي مستشفى، أي أننا في مرحلة انتقالية.



وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الفيروس مازال موجودا، ويجب أن نستمر في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية بكل الوسائل المتاحة لأنه خط الدفاع الأول.



وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الدولة المصرية تبذل كل الجهود الممكنة لمواجهة هذا الوباء العالمي، لافتًا إلى أن دول كثيرة تتحدث عن أكثر من 90% من الحالات التي رُصدت لديها من السلالة الجديدة، إذ أن السلالة الجديدة تحور لنفس الفيروس وهي ظاهرة مميزة لكل أنواع الفيروسات.



وأكد، أن الفيروسات لديها قدرة كبيرة على التحور من أجل التمويه او التغير حتى لا يتعرف عليه الجهاز المناعي لجسم الإنسان، لافتًا إلى أن سلالة دلتا تم رصدها في الهند ثم نُشرت في بلدان كثيرة بواقع 85 دولة تقريبًا، أما "دلتا بلس" فهي ترتيب رقمي أو نوعي لهذه السلالات، أي أنها تحور جديد لهذا الفيروس.

