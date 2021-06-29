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مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 29-6-2021

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 10:12 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 29-6-2021

أولسان هيوانداي (كوريا الجنوبية) X بانكوك جلاس يونايتد (تايلاند) – 12 ظهراً

دايجو (كوريا الجنوبية) X يونايتد سيتي (الفلبين)  – 4 عصراً

كايا (الفلبين) X فيتييل (فيتنام) – 4 عصراً

بكين جوان (الصين) X كاواساكي (اليابان) – 6 مساءً

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