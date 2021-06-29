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مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 29-6-2021
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 10:12 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 29-6-2021.
مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 29-6-2021
أولسان هيوانداي (كوريا الجنوبية) X بانكوك جلاس يونايتد (تايلاند) – 12 ظهراً
دايجو (كوريا الجنوبية) X يونايتد سيتي (الفلبين) – 4 عصراً
كايا (الفلبين) X فيتييل (فيتنام) – 4 عصراً
بكين جوان (الصين) X كاواساكي (اليابان) – 6 مساءً
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