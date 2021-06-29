



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 29-6-2021.





مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 29-6-2021





أولسان هيوانداي (كوريا الجنوبية) X بانكوك جلاس يونايتد (تايلاند) – 12 ظهراً





دايجو (كوريا الجنوبية) X يونايتد سيتي (الفلبين) – 4 عصراً





كايا (الفلبين) X فيتييل (فيتنام) – 4 عصراً





بكين جوان (الصين) X كاواساكي (اليابان) – 6 مساءً



