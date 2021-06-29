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تعرف على تردد قناة CBC الجديد على نايل سات 2021

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 10:10 ص
CBC
CBC
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يبحث الكثيرون عن تردد مجموعة قنوات سي بي سي، سواء العامة أو الإخبارية أو المهتمة بالمطبخ، أو الدراما، وذلك نظرًا للباقة الجيدة من البرامج والأعمال التي تعرض عليها، وسنستعرض لكم متابعينا الكرام، تردد قناة cbc الجديد 2021 نايل سات، التي تعرض برامج ومسلسلات مميزة، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تردد قناة cbc الجديد 2021 نايل سات
ويمكن متابعة مجموعة قنوات «سي بي سي» على التلفزيونات من خلال ضبط جهاز الاستقبال على الترددات الآتية:

تردد قناة CBC سي بي سي العامة

تردد سي بي سي: 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة CBC سي بي سي دارما CBC drama

تردد سي بي سي: 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة سي بي سي دراما 2 الجديد - CBC drama 2

تردد 11488

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة سي بي سي سفرة الجديد - CBC sofra

تردد 11390

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H افقي

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

تردد قناة سي بي سي اكسترا الجديد CBC EXTRA

تردد 11390

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H افقي

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

أبرز البرامج المعروضة على قناة cbc
ويعرض على قناة سي بي سي العامة برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» في تمام الساعة 3 مساءً، من السبت إلى الأربعاء، وبرنامج «معكم منى الشاذلي»، من السبت إلي الأربعاء في تمام الساعة 11 مساءً، وبرنامج «إتس شو تايم» من السبت إلي الثلاثاء، ومسلسل «اللي مالوش كبير»، ومسلسل «حرب أهلية»، ومسلسل «ضد الكسر»، ومسلسل «كل ما نفترق».

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