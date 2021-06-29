Advertisements

الأرصاد: الطقس شديد الحرارة والعظمي بالقاهرة 38 درجة (فيديو)

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وأن يكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحارا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع تكون شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ونشاط متوقع للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:
القاهرة العظمى 38 والصغرى 25.
الإسكندرية العظمى 32 الصغرى 24.
مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 23.
سيوة العظمى 39 والصغرى 23.
بورسعيد العظمى 33 والصغرى 25.
دمياط العظمى 32 والصغرى 25.
الإسماعيلية 39 الصغرى 24.
السويس العظمى 38 والصغرى 24.
العريش العظمى 34 والصغرى 25.
طابا العظمى 36 والصغرى 22.
سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 16.
شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 26.
الغردقة العظمى 39 والصغرى 28.
الفيوم العظمى 39 والصغرى 25.
بني سويف العظمى 39 والصغرى 25.
المنيا العظمى 40 والصغرى 25.
أسيوط العظمى 40 والصغرى 25.
سوهاج العظمى 41 والصغرى 26.
قنا العظمى 42 والصغرى 26.
الأقصر العظمى 43 والصغرى 26.

أخبار تهمك

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

منذ حوالي 15 ساعة

قرارت نارية من شوقي غريب حول ضم لاعبي الأهلي ومحمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يبلغ موسيماني بقرار جديد بشأن بواليا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

منذ أقل من ساعة

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يفاوض أسوان لخطف نجم الفريق

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

منذ حوالي 8 ساعات

خبطتين في الراس|"آبي أحمد" يلملم أشلائه في تيجراي ومصر تصفعه بتنسيق ناري مع الخرطوم

منذ حوالي 11 ساعة

كايزر تشيفز يصدم الأهلي بشأن موعد النهائي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ حوالي 10 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

10:04 م

قرارت نارية من شوقي غريب حول ضم لاعبي الأهلي ومحمد صلاح

08:59 ص

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

09:39 ص

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

08:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة