فاضل اسبوع.. ننشر خطوات التقدم لوظائف المحطات النووية بالكهرباء

يبحث الكثيرين عن وظائف مناسبة، خاصة في القطاع الحكومي، نظرًا لكونها أكثر استقرارا، لذلك يعتبر الكثيرين الوظائف التي أعلنت عنها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، فرصة هائلة، خاصة أنها تتطلب عدد من المهن، ما بين التمريض، السكرتيرة، مهندسين، فنيين، وسائقين.





ننشر خطوات التي يجب على المتقدمين وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، مع العلم أنه بعد انتهاء موعد التقديم، سوف يتم إعلان مواعيد المقابلات الشخصية للقبول النهائي.





موعد التقديم وظائف هيئة المحطات النووية

وبدأ التقديم للوظائف الشاغرة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، منذ 12 يونيو الماضي، ويستمر حتى 4 يوليو المقبل، أي أنه لم يتبقي سوي 6 أيام فقط على التقديم.





خطوات التقدم لمحطات الطاقة النووية

وحتى يتمكن من تنطبق عليهم الشروط التقدم وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، يجب عليهم اتباع الآتي:





- سحب ملف التقديم من مبنى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ومقرها في العنوان الآتي «4 طريق النصر - ميدان رابعة العدوية - مدينة نصر»، محافظة القاهرة.





- تقديم أصل وأربع نسخ، مرفقا به صورة فوتوغرافية حديثة للمتقدم





- صورة المؤهل الدراسي وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.





شروط التقدم لوظائف المحطات النووية

- وظائف الدرجة الأولى لا يزيد السن عن 45 سنة.





- وظائف الدرجة الثانية لا يزيد عن 40 سنة.





- الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة لا يزيد السن عن 35 عاما.





- التقدير جيد





- إجادة الحاسب الآلي





- إجادة اللغة الإنجليزية





الوظائف الشاغرة المطلوبة للتعيين





المهندسين





خريجي علوم





مجموعة الوظائف القانونية «محامين»





مجموعة الوظائف الطبية «أطباء»





وظائف المالية «محاسبين»





وظائف التنمية الإدارية «باحث قانوني - أخصائي أمن - أخصائي شؤون إدارية - أخصائي علاقات عامة - مترجم».





- مجموعة الوظائف المكتبية «مندوبين أمن».





- الوظائف الفنية «فني مساحة - فني سلامة صوحة - ممرض - سكرتارية - سائقين -عمال».



