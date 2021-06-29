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المكسيك تسجل 1.661 إصابة جديدة و44 حالة وفاة

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 10:20 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية فى المكسيك، 1.661 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما تم رصد 44 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

 

وارتفعت حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19" في المكسيك إلى مليونين و507 آلاف و453 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 232 ألفًا و608 حالات.

 

وأشارت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، إلى أن الحصيلة الحقيقية للوفيات تزيد بنسبة 60% على الأقل بالمقارنة بالحالات الموثقة.

 

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