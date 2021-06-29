عوض تاج الدين: مصل تحصل على لقاح "جونسون" بداية من يوليو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه جرى الاتفاق على حصول قارة أفريقيا على 400 مليون جرعة من لقاحات جونسون أند جونسون الذي ينتج في جنوب أفريقيا، وكان الاتفاق على توريد نصف إنتاج اللقاح لقارة أفريقيا، واتفقت مصر على 20 مليون جرعة، وكان الجدول الزمني لتوريد هذه اللقاحات يبدأ من سبتمبر المقبل، لكنها مصر خاضت مفاوضات مكثفة وبذلت جهود شديدة، وهو ما أسفر عن اتفاق حول بداية حصول مصر على هذه اللقاحات بداية من شهر يوليو المقبل.



وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن لقاح جونسون أند جونسون عبارة عن جرعة واحدة فقط، وبسبب المفاوضات جرى خفض سعر الجرعات من 10 دولارات للجرعة الواحدة إلى 7.5 دولار، لذلك فإن ما ستحصل مصر عليه بزيادة بواقع 6.5 ملايين جرعة، ليصبح العدد الإجمالي 26.5 مليون جرعة بدلا من 20 مليون.



وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن جميع الموانئ والمطارات لديها استعدادات وقائية قوية جدا للوقاية من السلالات الجديدة، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوفر دعما بلا حدود للحصول على اللقاحات.

