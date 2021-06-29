تعرف على خطوات حساب قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة

أيام معدودة تفصلنا عن تطبيق شركات توزيع الكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية الزيادة الجديدة على شرائح الكهرباء، ضمن خطة الحكومة المصرية برفع الدعم تدريجيًا عن مصادر الطاقة، والتي من المفترض أن تستمر حتى 2025، الأمر الذي يجعل الكثيرون يتساءلون عن كيفية حساب قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة.





وسنستعرض لكم اليوم خطوات حساب الزيادة المقررة عليك في فاتورة الكهرباء، المقررة في شهر يوليو للعدادات مسبقة الدفع، وتضاف على فاتورة أغسطس للعدادات العادية، بعدة طرق، نوضحها في التقرير التالي:-





خطوات حساب قيمة فاتورة الكهرباء

وهناك طريقتان لحساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة، هما كالآتي:





موقع جهاز تنظيم الكهرباء

الأولى: عن طريق الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، واختيار «كيفية حساب الفاتورة» أو الدخول بشكل مباشر من هنـــا، ويفضل أن تتعامل بتلك الطريقة بداية من يوليو المقبل.





يتطب الأمر، اختيار حساب كمية الاستهلاك، نوع الفاتورة سكني أو منزلي، ويتم بعدها إدخال قراءة العداد الحالي، ثم قيمة آخر قراءة من واقع الفاتورة، وستظهر قيمة الفاتورة بشكل مباشر.





حساب شرائح الكهرباء بعد الزيادة

أما الطريقة الثانية فهي تتم من خلال حساب قيمة الفاتورة «السكني» من خلال 7 شرائح، كالآتي..





الشريحة الأولى «من صفر إلى 50».. سعر الكيلو وات 48 قرشًا وتكون حساب تلك الشريحة 25 جنيهًا وتحسب كالاتي:





‎ 50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيها.





مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه. ‎





الشريحة الثانية «من 50 إلى 100»، يكون سعر الكيلو وات 58 قرشًا، وتكون سعر فاتورة استهلاك 100 كيلووات 55 جنيهًا. ‏‎‏





وتنقسم في الحساب إلى قسمين:





‏50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا وفقًا لسعر الشريحة الأولى.





50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا بالإضافة إلى 2 جنيه‎ مقابل مقابل خدمة عملاء.





الشريحة الثالثة «من صفر إلى 200 كيلووات»





وسعر الكيلو وات بتلك الشريحة أصبح 77 قرشًا، وتكون سعر الفاتورة 165 جنيهًا تحسب كالأتي:





200 × 77 = 154 جنيهًا، يضاف إليها مقابل خدمة العملاء 11 جنيهًا.





- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة، وسعر الكيلو بتلك الشريحة 106 قروش، وتكون حساب تلك الفاتورة 324 جنيهًا.





وتقسم حساب تلك الفاتورة إلى قسمين:





الأول: 200 × 0.77 = 154 جنيهًا، حسب سعر الشريحة الثالثة.





‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا، حسب سعر الشريحة الرابعة، بالإضافة إلى مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا. ‎





الشريحة الخامسة من «351 إلى 650 كيلووات ساعة»





سعر الكيلو في تلك الشريحة أصبح 128 قرشًا وتكون حساب تلك الفاتورة 712 جنيهًا.





وتقسم إلى: 200 × 0.77 = 154 جنيهًا.





‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا.





300 × 1.28 وتكون القيمة 384 جنيهًا، بالإضافة إلى 15 جنيهًا خدمة العملاء.





الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات /ساعة





على سبيل المثال: إذا كانت فاتورة الاستهلاك 668 كيلو وات/ ساعة يتم حسابها كالأتي:





- 650 كيلووات ساعة = 668 جنيهًا. ‎





200 بقيمة 0.77، وتكون قيمتها 154 جنيهًا.





350 بقيمة 1.06 وتكون قيمتها 371 جنيهًا.





128 بقيمة 1.28 جنيهًا وتكون قيمتها 155 جنيهًا، بالإضافة إلى خدمة العملاء 15 جنيهًا.





الشريحة السابعة لا تحصل على أي دعم أو تشريح وسعر الكيلو وات / ساعة فيها بـ145 قرشًا وحساب فواتير تلك الشريحة يكون كالأتي: ‎





- استهلاك 1200 كيلووات/ ساعة = 1780 جنيهًا. ‎





1200 × 1.45 = 1740 جنيهًا، مقابل خدمة عملاء = 40 جنيهًا. ‎



