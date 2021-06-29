وفاة والدة السيناريست مجدي صابر





أعلن السيناريست مجدي صابر عن وفاة والدته بعد صراع مع المرض، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



كتب مجدي صابر منشورًا قال فيه:" إنا هو القيامة والحياة؛ لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، انتقلت إلى الأمجاد السماوية وفردوس النعيم والدتى الغالية بعد رحلة مع المرض".



وتابع قائلاً :"وسوف يتم تشييع جثمانها والصلاة على روحها الطاهرة الساعة 12.30 اليوم الثلاثاء من كنيسة السيدة العذراء والأنبا اثناسيوس فى عباس العقاد، مدينة نصر".



والجدير بالذكر أن مجدي صابر يُعد واحداً من المؤلفين الكبار على الساحة الفنية، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة منها "حارة المحروسة"، و"الرجل الآخر"، "العائلة والناس"، "أين قلبى" "للعدالة وجوه كثيرة"، " "قلب إمرأة"، "أنا قلبي دليلي".