Advertisements

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، حالة من السيولة المرورية، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع السيل المروري بجميع المداخل المؤدية للميدان.

وظهرت سيولة مرورية متحركة أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.


وتباطأت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.


وظهرت سيولة مرورية متحركة بشارع شبرا في الاتجاه القادم من المؤسسة والمظلات مرورا بالخلفاوي وروض الفرج ومسرة، حتى أول شبرا، بينما في الاتجاه الأخر حالة من الانتظام المروري.


وظهرت سيولة مرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، وانتظمت الحركة المرورية من أبو وافية وإيديال ومحطة فكتوريا.


وشهدت المنطقة من ميدان القللي إلى وسط البلد والعتبة، كثافة مرورية متحركة، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة إلى المؤسسة، وطريق الإسكندرية الزراعي، وأيضا للقادم من رمسيس مرورا بالإسعاف وميدان التحرير.


ويشهد كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية متحركة، وأيضا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة.


وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئي لكوبري أكتوبر في الاتجاهين، منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبري، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات

أخبار تهمك

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

منذ حوالي 15 ساعة

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

منذ حوالي 16 ساعة

خبطتين في الراس|"آبي أحمد" يلملم أشلائه في تيجراي ومصر تصفعه بتنسيق ناري مع الخرطوم

منذ حوالي 11 ساعة

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يفاوض أسوان لخطف نجم الفريق

منذ ساعة و 18 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

كايزر تشيفز يصدم الأهلي بشأن موعد النهائي

منذ حوالي 4 ساعات

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يبلغ موسيماني بقرار جديد بشأن بواليا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ حوالي 10 ساعات

قرارت نارية من شوقي غريب حول ضم لاعبي الأهلي ومحمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

10:04 م

قرارت نارية من شوقي غريب حول ضم لاعبي الأهلي ومحمد صلاح

08:59 ص

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

09:39 ص

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

08:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة