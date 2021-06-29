Advertisements

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم مشروعاً تدريبياً لإدارة الأزمات والكوارث بالإسكندرية

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
كريم وزيري
Advertisements

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروع تدريبى لإدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.
تم خلاله فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمجابهة ( المواقف الطارئة – الأزمات – الكوارث ) بما يتناسب مع التحديات المحتملة فى ظل الظروف الراهنة، وذلك بحضور عدد من طلاب جامعة الإسكندرية.
وتخلل التدريب عرضًا عسكريًا لطلبة المدارس الثانوية العسكرية ( عام – فنى ) بالمحافظة، عكس مستوى التدريب والتأهيل والإنضباط العسكرى لديهم، كما تم المرور على إصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها.
كما تضمن التدريب إنشاء معسكر إيواء عاجل ومستشفى عزل ميدانى، وتنفيذ بيان عملى لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة بواسطة عناصر الحراسات المشددة.
وفى نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة الوطن.

أخبار تهمك

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يفاوض أسوان لخطف نجم الفريق

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يبلغ موسيماني بقرار جديد بشأن بواليا

منذ حوالي 6 ساعات

كايزر تشيفز يصدم الأهلي بشأن موعد النهائي

منذ حوالي 5 ساعات

"التعليم" تكشف شروط التقدم لمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

منذ نصف ساعة

خبطتين في الراس|"آبي أحمد" يلملم أشلائه في تيجراي ومصر تصفعه بتنسيق ناري مع الخرطوم

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ حوالي 11 ساعة

قرارت نارية من شوقي غريب حول ضم لاعبي الأهلي ومحمد صلاح

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

منذ حوالي 17 ساعة

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

"التعليم" تكشف شروط التقدم لمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

11:16 ص

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

09:39 ص

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

10:04 م

قرارت نارية من شوقي غريب حول ضم لاعبي الأهلي ومحمد صلاح

08:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة