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إعادة تشغيل مستشفى تمى الأمديد المركزي في الدقهلية

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على إعادة تشغيل مستشفى تمى الامديد المركزي كباقى مستشفيات ومنشآت الخدمة الصحية بالدقهلية لإستقبال جميع المرضى وتقديم كافة اوجه الخدمة الطبية لهم في جميع التخصصات.

وقد كلف "مختار" الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بسرعة عودة جميع الأطباء وهيئة التمريض المنتدبين خارج المستشفى لممارسة أعمالهم فى خدمة المرض والمترددين وان يتم فتح العيادات الخارجية.

واوضح وكيل وزارة الصحة انه تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة وتكليفات السيد محافظ الدقهلية أنه سيتم مراعاة تخصيص عدد من أسرة القسم الداخلى والرعاية المركزة لمرضى كورونا بنسبة لا تقل عن 25% من اجمالى الأسرة لكل قسم (داخلى - عناية ) كما سيتم الإلتزام بالمسارات المنفصلة بالمستشفيات والتطبيق الكامل لإجراءات مكافحة العدوى.


وأكد محافظ الدقهلية على ان هناك تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من كافة روافد ومنشآت الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.


جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين بالمستشفيات وكافة روافد الخدمة الصحية وتنفيذا لتكليفات د الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وبالتعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، ونظرا لإنخفاض نسبة الإشغال بمستشفى الحجر الصحى بالدقهلية.


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