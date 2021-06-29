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الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجه الحارة (فيديو)

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 10:50 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة وموجه حارة تشهدها البلاد تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، وذلك نتيجة تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي الذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة، والتي تسبب زيادة الاحساس بحرارة الجو أكثر.

وأضافت "إيمان شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON-E"، اليوم الاثنين، أن هناك هدوء في سرعة الرياح مما يزيد من الاحساس بارتفاع درجة الحرارة، موضحة أن درجة حرارة العظمى على القاهرة تتراوح بين 38-39 درجة في الظل ولكن تحت أشعة الشمس ومع ارتفاع نسب الرطوبة قد تصل لـ 40-41 درجة، وعلى السواحل الشمالية32-33 درجة، ولكن نسب الرطوبة بالسواحل الشمالية تكون أكثر ارتفاعًا وتصل لحوالي 80-90% أثناء الليل وفي الصباح الباكر، وعلى جنوب البلاد تصل درجة الحرارة لـ 43-44 درجة.

ونصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين والطلاب الذين يؤدوا الامتحانات بتجنب التواجد أسفل أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة حتى لا يصابوا بالإجهاد الحراري وضربات الشمس وبعض الإغماءات، مع ضرورة ارتداء كاب أو استخدام شمسية، وارتداء ملابس قطنية وفاتحة وتناول السوائل بكميات كبيرة وشرب المياه بكثرة.

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