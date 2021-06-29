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"مصر للطيران" تعلن تشغيل 21 رحلات أسبوعية بين القاهرة وإسطنبول

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، عن زيادة تردداتها بين القاهرة وإسطنبول، لتصل إلى 3 رحلات يوميًا (بإجمالي 21 رحلة أسبوعية) وذلك اعتبارا من 2 يوليو 2021.

وستقوم مصر للطيران بتشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة واسطنبول بطراز الآيرباص A320 Neo، وهو أحد أحدث طرازات الشركة والمزود بـ 16 مقعدا بدرجة رجال الأعمال، و126 مقعدا بالدرجة السياحية، وكذلك فإن الطائرة مزودة بشاشات شخصية بجميع الدرجات يتوافر عليها العديد من المواد الترفيهية، بالإضافة إلى توافر خدمات الإنترنت Wi-Fi، وكذلك من المقرر أن تُسير الشركة واحدة من رحلاتها اليومية بطراز الآيرباص A220-300 المزود بخدمات الإنترنت Wi-Fi وخدمات الـ AudioVideo Streaming ويمكن للمسافرين الاستفادة بباقة إنترنت ترفيهية مجانية.

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