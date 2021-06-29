أظهرت وعي المصريين.. رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

هنىء المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الشعب المصري في ٣٠ يونيو عام ٢٠١٣.



صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، قائلًا: تلك الثورة العظيمة التي أبهرت العالم وأظهرت وعي وجسارة الشعب المصري وقيادته العظيمة التي كانت من أهم أهدافها تصحيح المسار نحو تحقيق دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحافظ على مقدرات ومستقبل الشعب المصري بجميع طوائفه لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار والأمن والأمان للدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي قاد سفينة الوطن نحو بر الأمان وحتى الآن وما حققه سيادته خلال تلك الفترة ويحققه على أرض الواقع من آمال وطموحات الشعب المصري في شتى المجالات.



وتابع، نسأل المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل شر وسوء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفظ الله الوطن من كل شر وسوء، وتحيا مصر.