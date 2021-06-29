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حمادة هلال ينتهي من تصوير أغنية "أم أحمد"

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهى الفنان حمادة هلال من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "أم أحمد" في أحد الاستديوهات الخاصة بمنطقة الهرم، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب.

وفي سياق آخر، طرح حمادة هلال مؤخرًا أغنية "مشتاقين" وهي من كلمات محمد إبراهيم، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم وشارك في الكليب عدد من نجوم الفن والرياضة أبرزهم محمد رياض، هاني سلامة، كريم فهمى، محمد جمعة، إسلام جمال، أحمد زاهر، محمد جمعة، محمد أنور، ومن لاعبى كرة القدم أحمد حسن وأحمد فتحى، تريزيجيه، وكهربا، محمد هاني، حسين السيد، ومن الإعلاميين الذين شاركوا بالظهور أيضا الإعلامى عمرو الليثى، وإبراهيم فايق وأخرج الكليب محمد القاضي.

والجدير بالذكر أن حمادة هلال شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "المداح"، وهو بطولة بطولة نسرين طافش، أحمد بدير، محمد عز، هايدي رفعت، خالد سرحان، حنان سليمان، دنيا عبد العزيز، وكوكبة مميزة من النجوم.

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