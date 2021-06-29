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الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات مهمة لرئيس الوزراء

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فيما يتعلق بتعديل مسمى "معهد الدراسات والبحوث البيئية" بجامعة عين شمس، ليصبح "كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية"، وذلك في إطار تفعيل دور المعهد، وجعله جاذبًا بصورة أكبر للطلاب المصريين والوافدين، حيث نص القرار على أن الدرجات العلمية والدبلومات التى سيمنحها مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، وشروط نيل هذه الدرجات والدبلومات.

كما وافق رئيس الوزراء، على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة السويس.

بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث ينص التعديل على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها

ونشرت القرارات بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم.

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