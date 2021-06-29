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الخدمات البيطرية توجه نصائح لشراء أضحية سليمة خالية من الأمراض (فيديو)

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هناك حملات تفتيشية مكثفة على الشوادر والمزارع ومنافذ بيع وتصنيع المنتجات الحيوانية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مع تكثيف أعداد الأطباء البيطريين ومنع الإجازات، وتوفير الأختام والمواد الملونة المستخدمة في المجارز.

وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية" اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الإدارات المختصة بالصحة العامة والمجازر بدأت الاستعداد الجدي بتوفير المواد والقوى البشرية للرقابة على الحيوانات والمنتجات بهدف الحفاظ على صحة الإنسان.

ووجه رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، نصائح لشراء أضحية سليمة خالية من الأمراض، مشددًا على ضرورة الشراء من مصدر موثوق فيه وليس من بائع جائل، ويتم اختيار الحيوان النشط الذي يرفع رأسه وتكون عينه لامعه، ويكون صوف الأغنام لامع وجيد، ويكون الحيوان مقبل على الأكل والشرب، ولا توجد إفرازات أو إسهالات على القدمين، وأن يكون الحيوان مكتنز باللحم.

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