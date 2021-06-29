وزير ياباني: من الضروري "الاستيقاظ" لحماية تايوان

حذر نائب وزير الدفاع الياباني من التهديد المتزايد الذي يمثله التعاون الصيني والروسي وقال إنه من الضروري "الاستيقاظ" لضغط بكين على تايوان وحماية الجزيرة "كدولة ديمقراطية".





في حديثه إلى مركز أبحاث معهد هدسون، تساءل وزير الدولة للدفاع ياسوهيد ناكاياما عما إذا كان قرار العديد من الدول، بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة، باتباع سياسة "صين واحدة" التي اعترفت بسلطة بكين على تايبيه منذ سبعينيات القرن الماضي، سيصمد أمام اختبار الوقت.





وقال ناكاياما إنه يتعين على الدول الديمقراطية حماية بعضها البعض وأشار إلى أنه أشار في الماضي إلى تايوان باعتبارها "خط أحمر". لذلك علينا حماية تايوان كدولة ديمقراطية ". واضاف إن اليابان وتايوان قريبتان جغرافيا، وأنه إذا حدث شيء ما في تايوان فسيؤثر على محافظة أوكيناوا اليابانية، حيث تتمركز القوات الأمريكية وعائلاتهم.





كما سلط ناكاياما الضوء على التهديدات المتزايدة التي تشكلها الصين في الفضاء وتكنولوجيا الصواريخ والمجال السيبراني والقوى النووية والتقليدية، وقال إنه تحت قيادة الرئيس شي جين بينغ كان لديه "عدوانية... وفكر وإرادة". واضاف "علينا أن نستيقظ". وتزعم الصين أن تايوان المحكومة ديمقراطيًا جزء لا يتجزأ من أراضيها.





وقال وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري "نحن نأسف للتصريحات الخاطئة للمسؤول الكبير في الحكومة اليابانية وقدمنا احتجاجات شديدة"، مضيفا أن ناكاياما "اتهم زورا" الصين بشأن "تطورات الدفاع الوطني الطبيعية". واضاف "هذا أمر شرير للغاية وخطير وغير مسؤول. وصف هذا السياسي تايوان أيضا صراحة بأنها دولة، في انتهاك خطير للبيان الصيني الياباني المشترك.. تحث الحكومة اليابانية على تقديم توضيح وضمان عدم تكرار ذلك".





وقال ناكاياما إنه من الضروري إظهار الردع للصين وكذلك روسيا، اللتين كثفتا مناوراتهما في الأراضي التي تطالب بها اليابان وبالقرب من أراضي هاواي الأمريكية. وتابع "يمكنك أن ترى الصين وروسيا تتعاونان معًا، عندما تقومان ببعض التدريبات العسكرية حول جيراننا"، مضيفًا أنه يريد أن يرى الولايات المتحدة "أقوى وأقوى وأقوى".



