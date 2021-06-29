ضمن مبادرة حياة كريمة.. جامعة بنها تنظم قوافل بيطرية بقرى شبين القناطر

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، اليوم الثلاثاء، قوافل بيطرية بقريتي (الشوبك – كفر شبين)، مركز شبين القناطر، للكشف والعلاج بالمجان للثروة الحيوانية والداجنة.



جاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني عباس عميد كلية الطب البيطري.



وقال الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن استمرارية إطلاق القوافل المتنوعة التي تنظمها الجامعة يأتي في إطار حرصها على المشاركة في خدمة المجتمع المحلي، ومبادرة حياة كريمة، بالتنسيق مع فادي محمد سالم المنسق العام للمؤسسة بالقليوبية، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة في كافة التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين في كافة المجالات لتقديم خدمات للقرى الأكثر احتياجا.



وأضاف الدكتور محمد محفوظ وكيل كلية الطب البيطري، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شارك فيها الدكتور محسن عبد الحفيظ مدير المستشفى البيطري التعليمي، وأطباء وأساتذة الكلية، مشيرًا إلى أنه جرى الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد كبير من الحالات البيطرية، بالإضافة إلى قطعان من الدواجن خلال فاعليات القافلة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.