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برلماني: ثورة 30 يونيو صححت المسار وبدأت الإصلاح الشامل

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو أعظم ثورة فى تاريخ مصر الحديث، تلك الانتفاضة الشعبية التى أنقذت البلاد من المؤامرات والمخططات الداخلية والخارجية، وقضت على الجماعات الإرهابية المتطرفة، وأثبتت للعالم بما لا يدع مجال للشك أن الشعب المصرى قادر على صنع المعجزات، وأنه يقف صفًا واحدًا في مواجهه التحديات من أجل الحفاظ على أرض الوطن، مدعوما بقائد حمل روحه على كتفه فى سبيل الحفاظ على تراب هذا الوطن والانحياز للمطالب الشعبية.


وأضاف عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو ونحن بصدد الذكرى الثامنة لم تكن ثورة على جماعة الشر التى كانت تذهب بالبلاد فى مرحلة الهاوية، ولكنها كانت ثورة تصحيح مسار، ففي فترة حكم الجماعة الإرهابية _ السنة السوداء_ كانت الأوضاع فى تدنى، والمؤسسات تعانى بل وتنهار، والاقتصاد يتهاوى، وملف الرعاية والحماية الاجتماعية يتعثر، وعلاقات مصر الخارجية ليست تلك التى تليق بالدولة المصرية، والبنية التحتية تنزف مما انعكس على مستوى الخدمات بصورة كبيرة.


وتابع:" جاءت ثورة الشعب المصرى العظيم لتصحيح هذه الأوضاع الخاطئة، وحماية المنطقة بالكامل من الجماعة الإرهابية ومخطط تقسيم الشرق الأوسط بمساعدة هذه الجماعة، وإيمان القيادة السياسية بالمطالب الشعبية والشعبية الجارفة التى تمتع بها الرئيس من أهم مقومات نجاح أهداف ثورة 30 يونيو، فالأمر بمثابة عملية جراحية دقيقة بين تحقيق التوازن بين المطالب وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة".


وأكد عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو كانت بداية حقيقة لحركة الإصلاح الشامل، فعلى مدار العصور السابقة كان هناك إرث كبير فى مختلف القطاعات والمجالات، ومن ثم جاءت الجماعة الإرهابية ليزداد الوضع سوء، وكانت 30 يونيو بداية حقيقة لتصحيح هذه الأوضاع، ولعل ما نحن عليه الآن من نجاحات على الأرض، سواء مشروعات قومية، خدمات فى مختلف القطاعات، برامج الحماية الاجتماعية، علاقات مصر الخارجية، واستعادت دورها المحورى والإقليمى والدولى، خير دليل على نجاح ثورة 30 يونيو.

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