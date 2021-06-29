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هيئة السكة الحديد تستقبل 20 عربة روسية جديدة الاثنين المقبل

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة السكة الحديد، عن استقبال دفعة جديدة من العربات الواردة من روسيا القادمة عبر ميناء الإسكندرية ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج لتصنيع وتورد 1300 عربة عادية ومكيفة، حيث تضم هذه الدفعة 20 عربة ذات تهوية ديناميكية.

واستقبلت السكة الحديد حتى الآن من صفقة القطارات الروسية والمجرية إلى 407 عربة، بعد الدفعة الأخيرة التى وصلت ميناء الإسكندرية ضمن التعاقد المبرم مع شركة ترانسماس هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية، حيث ضمت الدفعة الأخيرة التى ضمت 22 عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية).

وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر على الخطوط الرئيسية.



وصفقة العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

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