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محافظ المنوفية يستجيب لاستغاثة كفيف ويقرر صرف مساعدة مالية له.. صور

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
سناء عثمان
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استجاب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية لشاب كفيف من ناحية شبين الكوم عقب استغاثته علي مواقع التواصل الإجتماعي، وقرر صرف مساعدة مالية عاجلة له نظرًا لظروفه الاجتماعية والصحية، جاء ذلك خلال إستقباله اليوم بمكتبه بالديوان العام لبحث شكواه بحضور نائبه الاستاذ محمد موسي، يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر إحتياجًا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.
كما كلف المحافظ ببحث معوقات صرف معاش تأميني له والعمل علي حلها، وكلف مدير مديرية التضامن الإجتماعي ببحث الحالة وإمكانية مساعدته من خلال مؤسسة التكافل، حيث أفاد مدير المديرية بأنه تم الموافقة علي طلب المذكور بشأن الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة وجاري استخراجها.
يذكر أن الشاب مقيم بشبين الكوم ويبلغ من العمر 34 عامًا ويعاني من فقدان البصر، متزوج ويعول أسرة مكونة من زوجة وطفلين وظروفه الاجتماعية صعبة وليس له أي مصدر دخل.
هذا وقد أكد محافظ المنوفية علي أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم، مؤكدًا علي حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام فى إيجاد الحلول المناسبة لها ومساعدة ذوى الظروف الانسانية.

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