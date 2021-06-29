خبيرة : "دلتا المتحور" أجهضت الأداء الجيد لمؤشر البورصة الرئيسي

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أنه علي الرغم من توقعات لإرتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بعد ضخ أموال مؤسسية في الأسهم القيادية وقيام المؤسسات المالية بالعودة للشراء في أسهم المؤشر الرئيسي ليبدأ في اتجاة صاعد مدعوم بنتائج اعمال جيدة للعديد من الشركات المتواجدة في هذا المؤشر ، إلا أن هناك واقع يتحدث عن المخاوف من دلتا المتحور حول العالم والذي تأثرت بية الاسواق الاوروبية وحققت إنخفاضات مما أثر علي المؤشرات العالمية والمؤشر الرئيسي والذي تخلي عن مستوي الـ 10300 نقطة والتي تعتبر منطقة مقاومة قوية ولكن كان متوقع اختراقها لاعلي ، بسبب ارتفاع سهم التجاري الدولي وتماسك اسعار فوري





وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل "الفجر" أنه مازال تأثيرجائحة كورونا هو الأقوي من أي نتائج اعمال والذي تسبب في هشاشه التداول في البورصة المصرية.

وأضافت الخبيرة أن البورصة قد استهلت تعاملات اليوم الثلاثاء ، علي تواجد كافة المؤشرات في المنطقة الحمراء

وتحركات السوق جلسة مرتفعا واخري منخفضة ، حيث أن السوق لا يدعم استقرار تداولات المتعاملين وخاصة المؤسسات والتي يكون سلوكها البيعي هو الواضح والصريح عند كل ازمة .





وتوقعت الخبيرة ، ان تسير المؤشرات بين نقاط الدعم والمقاومة حيث أن الوصول الي منطقة الدعم يجعل انخفاض الأسعار ومحاولة تكوين مراكز شرائية لتدويرها والمتاجرة فيها هو الحافز لتغير الموقف ، وتزامن ذلك مع انتهاء الشهر وتحديد ترتيب الشركات









وتوقعت الخبيرة أيضاً أنه في جلسة الاربعاء اخر جلسات الاسبوع بسبب اجازة ثورة 30 يونيو ان تعاود المؤشرات التواجد في المنطقة الخضراء تدريجيا بدا بالمؤشر الرئيسي ثم تلية باقي المؤشرات تباعا.