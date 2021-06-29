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البابا تواضروس يلتقي كهنة مار مرقس كليوباترا

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الآباء كهنة كنيسة القديس مار مرقس الرسول بشارع كليوباترا في مصر الجديدة، أثناء قضائهم يومًا روحيًّا دراسيًّا في المكتبة البابوية المركزية في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وألقى قداسته عليهم محاضرتين واحدة صباحية وأخرى مسائية عن سماوية الحياة الروحية، وعمل الكاهن في الخدمة الكنسية، كما تخللت اللقاء عدة مناقشات وحوارات حول العمل والخدمة.

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