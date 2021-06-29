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محمد عساف يطرح الحارة من ألبوم قصص عن فلسطين

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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طرح الفنان الفلسطيني ​محمد عساف ​فيديو كليب أغنية "​عالحارة​"، من ألبومه الجديد "​قصص عن فلسطين​"، الأغنية من كلمات سامي عفانه، ألحان محمد عساف، توزيع وهندسة صوتية محمود عمار، والكليب من إخراج صلاح الحو.

وكان ألبوم عساف الجديد قد تضمن عنوان "قصص عن فلسطين"، وهو الرابع في مسيرته الفنية، وإختار أن يكون ألبوماً فلسطينياً، معتمداً سياسة الترويج له عبر طرح أغنياته تباعاً وعددها 7 .

وكان عساف قد أوضح أن هذا الألبوم هو رسالة حب ووفاء لفلسطين ببحرها وجبالها ومدنها وقراها وأهلها الطيبين وشبابها وبناتها.

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