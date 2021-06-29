الأهلي ينهي الصفقة الأولى

حسم النادي الأهلي اتفاقه مع كريم فؤاد، جناح فريق النجوم المعار إلى صفوف فريق إنبي، للحصول على خدماته بداية الموسم المقبل.





وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن أمير توفيق مدير تعاقدات القلعة الحمراء، حسم الاتفاقات المالية مع اللاعب على مدار الخمس سنوات المقبلة.





وتابع المصدر، أنه من المقرر أن يحصل كريم فؤاد فى الموسم الأول على 6 ملايين جنيه، وفى الموسم الثانى يحصل على 7 ملايين جنيه، وفى الموسم الثالث والرابع يحصل على 8 ملايين جنيه، ومن المقرر أن ترتفع قمية عقد اللاعب فى الموسم الخامس إلى 9 ملايين جنيه.





وانهي الأهلي مع إدارة النجوم صفقة كريم فؤاد، ولن تقل قيمة الصفقة عن 13 مليون جنيه.



