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التموين: رفع الحد الأدنى لرواتب مستحقي الدعم إلى 2400 جنيه (فيديو)

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات، إن إضافة المواليد على بطاقات التموين ملف مؤجل لحين ورود الاعتمادات الخاصة به، مشيرًا إلى أن كل من يتقاضى معاش يقل عن 1200 جنيه أو يتقاضى راتب يقل عن 1500 جنيه يستحق له استخراج بطاقة جديدة بعدد افراد لا يزيد عن 4 أفراد، لكن اعتبارا من 1 يوليو، فإنه سيتم رفع الحد الأدنى ليصبح 1500 جنيه للمعاشات، و2400 جنيه بدلًا من 1500 جنيه كحد أدنى للمرتبات.

وأضاف "مدكور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أننا نتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات ونتعامل مع المسجلين فيها، ومن لديهم البطاقات التموينية فإننا سنساويهم بالمواطنين الذي سيصدرون البطاقة وفقا للتعديلات أي أننا نطبق روح القانون.

وتابع مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات: "رفع الحد الأدنى إلى 2400 جنيه لا يعني أبدا الحذف من بطاقات التموين.. مش هنشيل حد من بطاقة التموين فوق الـ2400 جنيه"، موجهh بالتعامل مع منصة مصر الرقمية وبوابة دعم مصر ومكاتب التموين التابعة للوزارة سواء كانت مطورة أو عادية للحصول على بطاقة، ويجب أن يسجل رقمه القومي ورقم هاتف بشرط أن يكون باسمه، لتتوجه الوزارة بالسؤال لهيئة التأمينات والمعاشات عما إذا كان المتقدم يندرج تحت فئة الأولى بالرعاية أم لا لتحديد موقفه من الحصول على بطاقات التموين.

وأكد، أن التسجيل يجب أن يكون لـ4 أشخاص، وهم أب وأم وطفلين، ولو كان الزوج متزوج بزوجتين يمكنه اختيار إحداهن ويمكن للزوج أن يسجل نفسه مع 3 أشخاص.

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