Advertisements

تعرف على موعد نهائي يورو 2020

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
انتهت منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية بالإضافة الي العديد من مباريات دور ثمن نهائي البطولة.

وودع منتخب البرتغال حامل لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية البطولة من دور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام نظيره منتخب بلجيكا.

بينما ودع بطل العالم منتخب فرنسا البطولة من دور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام نظيره منتخب سويسرا بركلات الترجيح.

يذكر أن المباراة النهائية سوف تلعب يوم 11 من الشهر المقبل على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن.

أخبار تهمك

"التعليم" تكشف شروط التقدم لمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

منذ 34 دقيقة

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

منذ حوالي 17 ساعة

كايزر تشيفز يصدم الأهلي بشأن موعد النهائي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 15 ساعة

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

منذ حوالي 16 ساعة

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

خبطتين في الراس|"آبي أحمد" يلملم أشلائه في تيجراي ومصر تصفعه بتنسيق ناري مع الخرطوم

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يفاوض أسوان لخطف نجم الفريق

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ حوالي 11 ساعة

قرارت نارية من شوقي غريب حول ضم لاعبي الأهلي ومحمد صلاح

منذ ساعتين و 51 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

"التعليم" تكشف شروط التقدم لمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

11:16 ص

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

09:39 ص

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

10:04 م

قرارت نارية من شوقي غريب حول ضم لاعبي الأهلي ومحمد صلاح

08:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة