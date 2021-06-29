تعرف على موعد نهائي يورو 2020

انتهت منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية بالإضافة الي العديد من مباريات دور ثمن نهائي البطولة.





وودع منتخب البرتغال حامل لقب بطولة كأس الأمم الأوروبية البطولة من دور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام نظيره منتخب بلجيكا.





بينما ودع بطل العالم منتخب فرنسا البطولة من دور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام نظيره منتخب سويسرا بركلات الترجيح.





يذكر أن المباراة النهائية سوف تلعب يوم 11 من الشهر المقبل على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن.



