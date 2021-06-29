Advertisements

الحكم على رئيس جنوب أفريقيا السابق بالسجن 15 شهرا

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:33 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

أصدرت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، حكمًا بسجن الرئيس السابق جاكوب زوما 15 شهرًا بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء.

 

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة في جنوب إفريقيا، مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق جاكوب زوما بعد أن غادر من المحكمة بسبب حاجته إلى علاج طبي، لكن القاضي أرجأ مذكرة التوقيف حتى تستأنف محاكمة الفساد في 6 مايو.

 

وحسب وكالة "رويترز"، قدم محامي "زوما" للقاضي مذكرة مرضية من ما وصفه بأنه مستشفى عسكري، لكن القاضي تساءل عما إذا كانت المذكرة صالحة أم مكتوبة من قبل الطبيب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس جنوب أفريقيا السابق السجن 15 شهر

أخبار تهمك

الزمالك يفاوض أسوان لخطف نجم الفريق

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 15 ساعة

قرارت نارية من شوقي غريب حول ضم لاعبي الأهلي ومحمد صلاح

منذ ساعتين و 53 دقيقة

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

منذ حوالي 10 ساعات

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

خبطتين في الراس|"آبي أحمد" يلملم أشلائه في تيجراي ومصر تصفعه بتنسيق ناري مع الخرطوم

منذ حوالي 12 ساعة

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

كايزر تشيفز يصدم الأهلي بشأن موعد النهائي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

منذ حوالي 16 ساعة

"التعليم" تكشف شروط التقدم لمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس جنوب افريقيا السابق يعرض أمام المحكمة

رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما يُمثل أمام المحكمة بتهم الفساد

رئيس جنوب أفريقيا السابق يمثل الإثنين أمام لجنة لمُكافحة الفساد

جنوب إفريقيا.. مثول الرئيس السابق أمام القضاء بتهم فساد

رصد مكان سيف الإسلام القذافي

جنوب أفريقيا.. إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق جاكوب زوما

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 ص

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

"التعليم" تكشف شروط التقدم لمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

11:16 ص

تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

09:39 ص

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

10:04 م

قرارت نارية من شوقي غريب حول ضم لاعبي الأهلي ومحمد صلاح

08:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة