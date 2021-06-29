الحكم على رئيس جنوب أفريقيا السابق بالسجن 15 شهرا

أصدرت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، حكمًا بسجن الرئيس السابق جاكوب زوما 15 شهرًا بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة في جنوب إفريقيا، مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق جاكوب زوما بعد أن غادر من المحكمة بسبب حاجته إلى علاج طبي، لكن القاضي أرجأ مذكرة التوقيف حتى تستأنف محاكمة الفساد في 6 مايو.

وحسب وكالة "رويترز"، قدم محامي "زوما" للقاضي مذكرة مرضية من ما وصفه بأنه مستشفى عسكري، لكن القاضي تساءل عما إذا كانت المذكرة صالحة أم مكتوبة من قبل الطبيب.