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موعد مباراة الرجاء ضد شبيبة القبائل في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تأهل نادي الرجاء البيضاوي الي نهائي بطولة كأس الإتحاد الافريقي بعد الفوز على حساب نظيره نادي بيراميدز بركلات الترجيح.

بينما أقصي نادي شبيبة القبائل الجزائري نظيره القطن الكاميروني من دور نصف نهائي البطولة بعد الفوز عليه ذهابا وايابا.

ومن المقرر ان يواجه نادي الرجاء نظيره شبيبة القبائل يوم السبت الموافق 10 / 7 فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الإتحاد الافريقي فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

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